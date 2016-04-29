У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)
По данным зоозащитников, правоохранительные органы пытаются скрыть улики массовой гибели животных
В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»
Собак можно будет забрать на благотворительном фестивале «Хочу домой»
Зоозащитники проводят в Москве акцию протеста
Протестующие требуют наказать руководство приюта »Эко Вешняки», где массово погибли животные
Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте
Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными»
Прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными в московском приюте (обновлено)
Проверка проходит в приюте «Эко Вешняки» из-за сообщения о трупах животных на его территории