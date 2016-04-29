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МЫ В СОЦСЕТЯХ

У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)

По данным зоозащитников, правоохранительные органы пытаются скрыть улики массовой гибели животных

У приюта «Эко» в Бирюлёве проходит акция протеста (обновлено)

В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»

Собак можно будет забрать на благотворительном фестивале «Хочу домой»

В «Останкино» будут бесплатно раздавать животных из приюта «Эко Вешняки»

Зоозащитники проводят в Москве акцию протеста

Протестующие требуют наказать руководство приюта »Эко Вешняки», где массово погибли животные

Зоозащитники проводят в Москве акцию протеста

Прокуратура возбудила четыре дела о гибели животных в приюте в Вешняках

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Прокуратура возбудила четыре дела о гибели животных в приюте в Вешняках

Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте

Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными»

Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте

Прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными в московском приюте (обновлено)

Проверка проходит в приюте «Эко Вешняки» из-за сообщения о трупах животных на его территории

Прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными в московском приюте (обновлено)