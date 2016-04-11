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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?
Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу? The Village узнал, как объяснять большое количество строчек в резюме и стоит ли умалчивать о некоторых местах работы
Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?

Что говорить на собеседовании, если вы часто меняли работу?
The Village узнал, как объяснять большое количество строчек в резюме и стоит ли умалчивать о некоторых местах работы