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Что нового
Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»
The Village узнал, как «сэндвич-синдром» влияет на жизни людей и почему забота о пожилых людях в России сильно феминизирована
Что нового
Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»
The Village узнал, как «сэндвич-синдром» влияет на жизни людей и почему забота о пожилых людях в России сильно феминизирована