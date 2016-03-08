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Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»

Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»The Village узнал, как «сэндвич-синдром» влияет на жизни людей и почему забота о пожилых людях в России сильно феминизирована

Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»

Социолог Елена Здравомыслова — о «непродуктивной» старости и боли «поколения сэндвич»
The Village узнал, как «сэндвич-синдром» влияет на жизни людей и почему забота о пожилых людях в России сильно феминизирована