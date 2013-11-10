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Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской»

13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.

Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской»
13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.

На «Спасской» сломался новый эскалатор

На станции «Спасская», торжественно открытой вчера, сломался эскалатор.

На «Спасской» сломался новый эскалатор
На станции «Спасская», торжественно открытой вчера, сломался эскалатор.