Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской»
13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.
Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской» 13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.
На «Спасской» сломался новый эскалатор
На станции «Спасская», торжественно открытой вчера, сломался эскалатор.