Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской»

13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.