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Новости парков

Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей

Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной

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Новости парков

Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной

Новости парков

Назначен новый гендиректор «Царицыно»

Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»

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Новости парков

Назначен новый гендиректор «Царицыно» Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»

Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев

В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию

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Город

СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию