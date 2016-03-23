Новости парков
Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей
Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной
Новости парков
Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной
Новости парков
Назначен новый гендиректор «Царицыно»
Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»
Новости парков
Назначен новый гендиректор «Царицыно» Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»
Город
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев
В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
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