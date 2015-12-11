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Книга недели
«На одной волне»: Как научиться понимать себя и других
Профессор психиатрии Эми Бэнкс пишет о том, как устроен мозг и как можно улучшить восприятие своих и чужих эмоций
Книга недели
«На одной волне»: Как научиться понимать себя и других
Профессор психиатрии Эми Бэнкс пишет о том, как устроен мозг и как можно улучшить восприятие своих и чужих эмоций