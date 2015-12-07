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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повараThe Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара
The Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде

Кухню «КМ20» возглавил повар из Манчестера Энди Тон

Энди Тон стажировался у обладателя мишленовской звезды, шеф-повара Пола Хикота

Кухню «КМ20» возглавил повар из Манчестера Энди Тон