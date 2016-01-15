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Ситуация
ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка
Банк является участником системы страхования вкладов
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Ситуация
ЦБ отозвал лицензию у работавшего с РПЦ банка
Банк является участником системы страхования вкладов
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