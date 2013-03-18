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Том Питерс «Эти важные мелочи»
Кейсы
Том Питерс «Эти важные мелочи»H&F прочитал книгу известного бизнес-консультанта Тома Питерса, в которой он делится 40-летним опытом наблюдения за предпринимателями и даёт им советы на каждый день.
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Том Питерс «Эти важные мелочи»
Кейсы

Том Питерс «Эти важные мелочи» H&F прочитал книгу известного бизнес-консультанта Тома Питерса, в которой он делится 40-летним опытом наблюдения за предпринимателями и даёт им советы на каждый день.