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Кейсы
Том Питерс «Эти важные мелочи»
H&F прочитал книгу известного бизнес-консультанта Тома Питерса, в которой он делится 40-летним опытом наблюдения за предпринимателями и даёт им советы на каждый день.
2
Кейсы
Том Питерс «Эти важные мелочи»
H&F прочитал книгу известного бизнес-консультанта Тома Питерса, в которой он делится 40-летним опытом наблюдения за предпринимателями и даёт им советы на каждый день.
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