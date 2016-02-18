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Интервью
Историк Александр Эткинд — о том, как память о репрессиях влияет на нас сегодня
The Village поговорил с автором книги «Кривое горе: Память о непогребённых» о заражении прошлым, наследии ГУЛАГа и «голом» человеке
Интервью
Историк Александр Эткинд — о том, как память о репрессиях влияет на нас сегодня
The Village поговорил с автором книги «Кривое горе: Память о непогребённых» о заражении прошлым, наследии ГУЛАГа и «голом» человеке