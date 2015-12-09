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Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве
Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве The Village узнал, как московские торговые центры среагировали на снижение покупательной способности горожан
Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве

Пусто бывает: Что происходит с торговыми центрами в Москве
The Village узнал, как московские торговые центры среагировали на снижение покупательной способности горожан