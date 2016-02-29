Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация»

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация»

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация»
The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»