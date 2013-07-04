Будущее
Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисовГод прошёл с момента принятия закона о пиратском контенте, но онлайн-кинотеатры почти не заметили перемен. О том, как продать пользователю легальное видео, они рассказали H&F.
Будущее
Домашний кинотеатр: Как устроен бизнес легальных видеосервисов Год прошёл с момента принятия закона о пиратском контенте, но онлайн-кинотеатры почти не заметили перемен. О том, как продать пользователю легальное видео, они рассказали H&F.
Менеджмент
Клиенты из ада: Когда не стоит принимать заказОтказаться от плохого клиента порой не менее важно, чем удержать хорошего. H&F узнал у семи предпринимателей, когда они отказывались от контракта, несмотря на деньги.
Менеджмент