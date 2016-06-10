Где смотреть финал Евро-2016
Бары, пабы и пространства, в которых главную игру года покажут на большом экране
Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016Все самые важные события в Москве на эти выходные
Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016 Все самые важные события в Москве на эти выходные
Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности
Также, по мнению заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, необходимо полностью отменить лимит на легионеров
За кого болеют россияне на Евро-2016
Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны
Сборную России могут снять с Евро-2016
Ранее сообщалось, что во Франции депортируют болельщиков из России, направлявшихся в автобусе
14 июня С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
14 июня С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол