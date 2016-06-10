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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где смотреть финал Евро-2016

Бары, пабы и пространства, в которых главную игру года покажут на большом экране

Где смотреть финал Евро-2016

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016Все самые важные события в Москве на эти выходные

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности

Также, по мнению заместителя председателя Госдумы Игоря Лебедева, необходимо полностью отменить лимит на легионеров

Выплачивать российским футболистам зарплату в зависимости от их эффективности

За кого болеют россияне на Евро-2016

Победы России ждут 85 % опрошенных, остальные предпочитают болеть за другие страны

За кого болеют россияне на Евро-2016

Сборную России могут снять с Евро-2016

Ранее сообщалось, что во Франции депортируют болельщиков из России, направлявшихся в автобусе

Сборную России могут снять с Евро-2016

14 июня
14 июня С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
14 июня

14 июня
С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016 Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол
Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016

Известные болельщики советуют, где в Москве смотреть матчи ЧЕ-2016
Василий Уткин, Мария Командная, Николай Пророков и другие болельщики — о местах, где они любят смотреть футбол