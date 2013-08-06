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Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»
Кейсы
Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»H&F прочитал книгу Джошуа Фоера, посвящённую принципам работы памяти, и узнал методики, которые помогают лучше запоминать необходимую информацию.
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Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне»
Кейсы

Джошуа Фоер «Эйнштейн гуляет по Луне» H&F прочитал книгу Джошуа Фоера, посвящённую принципам работы памяти, и узнал методики, которые помогают лучше запоминать необходимую информацию.