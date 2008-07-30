Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".
Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".
Кто бы мог подумать! Как, оказывается, много интересного скрывают наши холодильники. Вот 10 удивительных фактов, связанных с самыми обыкновенными продуктами.