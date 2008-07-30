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Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
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Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".

Прикольные овощи, фрукты и забавные факты о них
Один маленький мальчик сделал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он решил, что «фрукты» – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно".

Кто бы мог подумать! Как, оказывается, много интересного скрывают наши холодильники. Вот 10 удивительных фактов, связанных с самыми обыкновенными продуктами.

Кто бы мог подумать!
Как, оказывается, много интересного скрывают наши холодильники. Вот 10 удивительных фактов, связанных с самыми обыкновенными продуктами.