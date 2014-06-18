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Новое место

В «Европейском» открылась фалафельная Saj&Falafel

Здесь готовят фалафель, стейки, а на десерт подают сажи с разными начинками

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Новое место

В «Европейском» открылась фалафельная Saj&Falafel Здесь готовят фалафель, стейки, а на десерт подают сажи с разными начинками

Новое место

На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель»

В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами

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Новое место

На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель» В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами

Новое в Москве

На Мясницкой открылась фалафельная Holynoot

В меню — фирменный фалафель в пите, пиво, морс и сидр

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Новое в Москве

На Мясницкой открылась фалафельная Holynoot В меню — фирменный фалафель в пите, пиво, морс и сидр