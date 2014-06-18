Новое место
В «Европейском» открылась фалафельная Saj&Falafel
Здесь готовят фалафель, стейки, а на десерт подают сажи с разными начинками
Новое место
В «Европейском» открылась фалафельная Saj&Falafel Здесь готовят фалафель, стейки, а на десерт подают сажи с разными начинками
Новое место
На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель»
В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами
Новое место
На «Красном Октябре» откроется киоск «Мой большой греческий фалафель» В меню — стаканчик с фалафелем, овощами, питой и двумя соусами
Новое в Москве
На Мясницкой открылась фалафельная Holynoot
В меню — фирменный фалафель в пите, пиво, морс и сидр
Новое в Москве