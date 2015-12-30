Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитии

«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитииThe Village встретился с жителями старейшего общежития МГУ и узнал, каково это — делить комнату с клопами и тараканами

«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитии

«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитии
The Village встретился с жителями старейшего общежития МГУ и узнал, каково это — делить комнату с клопами и тараканами