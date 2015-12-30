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Истории
«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитии
The Village встретился с жителями старейшего общежития МГУ и узнал, каково это — делить комнату с клопами и тараканами
Истории
«Клопы довольно больно кусаются»: Студенты МГУ — о жизни в старом общежитии
The Village встретился с жителями старейшего общежития МГУ и узнал, каково это — делить комнату с клопами и тараканами