Путин дал ФСО право на изъятие земель
Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)
Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ
Штраф составляет 1,5 миллиона рублей
Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ
Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова
В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски
По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок