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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Путин дал ФСО право на изъятие земель

Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками

Путин дал ФСО право на изъятие земель

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Штраф составил почти 500 тысяч рублей

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

Штраф составляет 1,5 миллиона рублей

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ

Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова

Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ

Путин уволил директора Федеральной службы охраны

О причинах увольнения не сообщается

Путин уволил директора Федеральной службы охраны

В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски

По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок

В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски