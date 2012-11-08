Транспорт
«РЖД» повысит тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная служба по тарифам разрешила «Российским железным дорогам» повысить тариф на билеты в плацкартные вагоны. Сразу после Олимпиады.
Транспорт
«РЖД» повысит тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная служба по тарифам разрешила «Российским железным дорогам» повысить тариф на билеты в плацкартные вагоны. Сразу после Олимпиады.
Город
Билеты на поезда подорожают минимум на 10 %
В 2013 году билеты на поезда в плацкартных и общих вагонах подорожают минимум на 10 %. Такую индексацию предложила Федеральная служба по тарифам.
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