Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
В ресторане Nord 55 начался фестиваль устриц
Гостям ресторана предлагают устрицы по закупочной цене
Новости ресторанов