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«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
Открытия недели
«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны
Открытия недели

«Хачапури» в «Аптекарском огороде», кафе мексиканской кухни Taco & Co и доставка еды на трибуны The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

В ресторане Nord 55 начался фестиваль устриц

Гостям ресторана предлагают устрицы по закупочной цене

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Новости ресторанов

В ресторане Nord 55 начался фестиваль устриц Гостям ресторана предлагают устрицы по закупочной цене