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Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Квартира недели
Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции
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Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург)
Квартира недели

Светлая квартира-галерея с мебелью в духе 60-х (Екатеринбург) Дуб, известковый туф, минимализм и картины Владимира Архангельского в квартире на улице Февральской Революции