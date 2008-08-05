Люди на фейсконтроле Пока ты и твои бесчисленные тощие друзья в кедах и подруги в немыслимых платьях с морковной помадой на губах с четверга по воскресенье пускают клубы на конвеер, эти люди работают и ставят оценки за коэффициент твоего веселья. Такая у них профессия.