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Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы
Четыре истории о непройденном фейсконтроле

Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле

В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили

Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле
В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили

Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль

Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля
Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль

Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней

Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней
The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать

Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах Ночные клубы и бары Москвы, устанавливающие при входе дресс-код и осуществляющие фейсконтроль, действуют незаконно

Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах
Ночные клубы и бары Москвы, устанавливающие при входе дресс-код и осуществляющие фейсконтроль, действуют незаконно

Люди на фейсконтроле Пока ты и твои бесчисленные тощие друзья в кедах и подруги в немыслимых платьях с морковной помадой на губах с четверга по воскресенье пускают клубы на конвеер, эти люди работают и ставят оценки за коэффициент твоего веселья. Такая у них профессия.

Люди на фейсконтроле
Пока ты и твои бесчисленные тощие друзья в кедах и подруги в немыслимых платьях с морковной помадой на губах с четверга по воскресенье пускают клубы на конвеер, эти люди работают и ставят оценки за коэффициент твоего веселья. Такая у них профессия.