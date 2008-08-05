Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле
Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы Четыре истории о непройденном фейсконтроле
Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле
В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили
Клубы будут судить за отказ на фейсконтроле В Facebook появилась организация, которая обещает наказывать клубы, в которые вас не пустили
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Итоги недели: эксперты комментируют главные события последних дней The Village выбрал главные события недели и попросил экспертов их прокомментировать
Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах Ночные клубы и бары Москвы, устанавливающие при входе дресс-код и осуществляющие фейсконтроль, действуют незаконно
Правозащитники выступили против фейсконтроля в клубах Ночные клубы и бары Москвы, устанавливающие при входе дресс-код и осуществляющие фейсконтроль, действуют незаконно
Люди на фейсконтроле Пока ты и твои бесчисленные тощие друзья в кедах и подруги в немыслимых платьях с морковной помадой на губах с четверга по воскресенье пускают клубы на конвеер, эти люди работают и ставят оценки за коэффициент твоего веселья. Такая у них профессия.