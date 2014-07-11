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Эксперимент
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Эксперимент
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
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