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Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару

Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды