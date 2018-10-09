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Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Простые числа
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемииПособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан
8
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Простые числа

Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан

Сколько на самом деле стоит шаурма
Простые числа
Сколько на самом деле стоит шаурмаЦены на мясо и лук, аренда помещения рядом с метро и зарплаты шаурмистов
9
Сколько на самом деле стоит шаурма
Простые числа

Сколько на самом деле стоит шаурма Цены на мясо и лук, аренда помещения рядом с метро и зарплаты шаурмистов

Сколько на самом деле стоит маникюр
Простые числа
Сколько на самом деле стоит маникюрЗарплата мастеров, аренда помещения и расходы на лаки и апельсиновые палочки
8
Сколько на самом деле стоит маникюр
Простые числа

Сколько на самом деле стоит маникюр Зарплата мастеров, аренда помещения и расходы на лаки и апельсиновые палочки

Сколько на самом деле стоит бутылка вина
Простые числа
Сколько на самом деле стоит бутылка винаЗакупка в винодельческом регионе, расходы на доставку и наценка магазина
5
Сколько на самом деле стоит бутылка вина
Простые числа

Сколько на самом деле стоит бутылка вина Закупка в винодельческом регионе, расходы на доставку и наценка магазина

Сколько стоит посмотреть Россию
Простые числа
Сколько стоит посмотреть РоссиюМного ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
16
Сколько стоит посмотреть Россию
Простые числа

Сколько стоит посмотреть Россию Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны

Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира
Простые числа
Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мираКакие события, кроме праздников шашлыка и бургеров, собрали больше всего зрителей за последний год
2
Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира
Простые числа

Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира Какие события, кроме праздников шашлыка и бургеров, собрали больше всего зрителей за последний год

Самый дорогой и дешевый способ добраться до Тбилиси
Простые числа
Самый дорогой и дешевый способ добраться до ТбилисиОт автобуса и попутки до бизнес-джета
17
Самый дорогой и дешевый способ добраться до Тбилиси
Простые числа

Самый дорогой и дешевый способ добраться до Тбилиси От автобуса и попутки до бизнес-джета

Самые дорогие и дешевые свежие газеты
Простые числа
Самые дорогие и дешевые свежие газетыЗа сколько можно купить номера «Коммерсанта», «Ведомостей» и «РБК», ставшие раритетами
2
Самые дорогие и дешевые свежие газеты
Простые числа

Самые дорогие и дешевые свежие газеты За сколько можно купить номера «Коммерсанта», «Ведомостей» и «РБК», ставшие раритетами

Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов
Простые числа
Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетовИ много ли россиян идут туда работать
1
Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов
Простые числа

Сколько платят работникам фастфуда и супермаркетов И много ли россиян идут туда работать

Какие товары бьют рекорды продаж накануне 8 Марта
Простые числа
Какие товары бьют рекорды продаж накануне 8 МартаПатчи, ожерелья, весы и другие популярные идеи подарков для женщин
3
Какие товары бьют рекорды продаж накануне 8 Марта
Простые числа

Какие товары бьют рекорды продаж накануне 8 Марта Патчи, ожерелья, весы и другие популярные идеи подарков для женщин

Сколько можно заработать физическим и умственным трудом
Простые числа
Сколько можно заработать физическим и умственным трудомКакие доходы у фрилансеров-разработчиков и частных мастеров по ремонту и что занимает больше времени
9
Сколько можно заработать физическим и умственным трудом
Простые числа

Сколько можно заработать физическим и умственным трудом Какие доходы у фрилансеров-разработчиков и частных мастеров по ремонту и что занимает больше времени

Какие товары бьют рекорды продаж накануне 23 Февраля
Простые числа
Какие товары бьют рекорды продаж накануне 23 ФевраляНоски, гель для бритья и другие вещи, которые раскупают сейчас в интернет-магазинах
27
Какие товары бьют рекорды продаж накануне 23 Февраля
Простые числа

Какие товары бьют рекорды продаж накануне 23 Февраля Носки, гель для бритья и другие вещи, которые раскупают сейчас в интернет-магазинах

Где и как россияне расплачиваются картой
Простые числа
Где и как россияне расплачиваются картойМного ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы
0
Где и как россияне расплачиваются картой
Простые числа

Где и как россияне расплачиваются картой Много ли денег они тратят на походы в рестораны и денежные переводы

На что россияне стали тратить больше
Простые числа
На что россияне стали тратить большеКак изменился средний чек в кафе, супермаркетах, цены на проезд и гаджеты в начале года
8
На что россияне стали тратить больше
Простые числа

На что россияне стали тратить больше Как изменился средний чек в кафе, супермаркетах, цены на проезд и гаджеты в начале года

Во сколько россиянам обойдется Новый год
Простые числа
Во сколько россиянам обойдется Новый годРасходы на праздничный стол, подарки и путешествия
0
Во сколько россиянам обойдется Новый год
Простые числа

Во сколько россиянам обойдется Новый год Расходы на праздничный стол, подарки и путешествия

Что россияне искали на больших распродажах
Простые числа
Что россияне искали на больших распродажахКакие товары особенно интересовали российских покупателей в «черную пятницу»
1
Что россияне искали на больших распродажах
Простые числа

Что россияне искали на больших распродажах Какие товары особенно интересовали российских покупателей в «черную пятницу»

Кроме одежды: Что еще купить со скидкой в «Черную пятницу»
Простые числа
Кроме одежды: Что еще купить со скидкой в «Черную пятницу»И какими спецпредложениями можно воспользоваться уже сейчас
3
Кроме одежды: Что еще купить со скидкой в «Черную пятницу»
Простые числа

Кроме одежды: Что еще купить со скидкой в «Черную пятницу» И какими спецпредложениями можно воспользоваться уже сейчас

Какие магазины продают больше товаров без упаковки
Простые числа
Какие магазины продают больше товаров без упаковкиИ почему важно покупать продукты на развес
9
Какие магазины продают больше товаров без упаковки
Простые числа

Какие магазины продают больше товаров без упаковки И почему важно покупать продукты на развес

За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino
Простые числа
За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x MoschinoИ много ли сейчас таких предложений на сайтах бесплатных объявлений
5
За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino
Простые числа

За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino И много ли сейчас таких предложений на сайтах бесплатных объявлений

Куда россияне едут на ноябрьские праздники
Простые числа
Куда россияне едут на ноябрьские праздникиИ где дешевле провести последние длинные выходные года
0
Куда россияне едут на ноябрьские праздники
Простые числа

Куда россияне едут на ноябрьские праздники И где дешевле провести последние длинные выходные года

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