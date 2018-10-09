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Сколько на самом деле стоит бутылка винаЗакупка в винодельческом регионе, расходы на доставку и наценка магазина
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Сколько стоит посмотреть РоссиюМного ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
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Простые числа
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Самый дорогой и дешевый способ добраться до ТбилисиОт автобуса и попутки до бизнес-джета
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На что россияне стали тратить большеКак изменился средний чек в кафе, супермаркетах, цены на проезд и гаджеты в начале года
Простые числа
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Какие магазины продают больше товаров без упаковкиИ почему важно покупать продукты на развес
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