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Простые числа
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
The Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах
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Простые числа
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
The Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах
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