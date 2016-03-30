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Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
Простые числа
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартируThe Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах
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Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
Простые числа

Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру The Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах