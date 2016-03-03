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Москва в цифрах
«К чему дорога, если она не приводит к храму?»: Хватает ли Москве церквей
The Village поговорил с архитекторами Даниилом Макаровым и Филиппом Якубчуком о программе «200 храмов» и закрытости церковной архитектуры
Москва в цифрах
«К чему дорога, если она не приводит к храму?»: Хватает ли Москве церквей
The Village поговорил с архитекторами Даниилом Макаровым и Филиппом Якубчуком о программе «200 храмов» и закрытости церковной архитектуры