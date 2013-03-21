Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристов Александр Кроу, предприниматель и инвалид из Магнитогорска, рассказал H&F о том, как развивается его поисковик билетов Flytourist, и о том, как нашёлся инвестор для нового проекта — сервиса Avilita.