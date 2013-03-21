Истории
Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристовАлександр Кроу, предприниматель и инвалид из Магнитогорска, рассказал H&F о том, как развивается его поисковик билетов Flytourist, и о том, как нашёлся инвестор для нового проекта — сервиса Avilita.
Истории
Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристов Александр Кроу, предприниматель и инвалид из Магнитогорска, рассказал H&F о том, как развивается его поисковик билетов Flytourist, и о том, как нашёлся инвестор для нового проекта — сервиса Avilita.
Менеджмент
Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимостьЧеловек, лишённый каких-то физических возможностей, компенсирует это иными дарованиями — твёрдый факт. Но история Кроу не об этом, а о бизнесе как борьбе с навязанными природой обстоятельствами.
Менеджмент