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Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристов
Истории
Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристовАлександр Кроу, предприниматель и инвалид из Магнитогорска, рассказал H&F о том, как развивается его поисковик билетов Flytourist, и о том, как нашёлся инвестор для нового проекта — сервиса Avilita.
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Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристов
Истории

Вилла у моря: Создатель проекта Flytourist — о своём новом сервисе для туристов Александр Кроу, предприниматель и инвалид из Магнитогорска, рассказал H&F о том, как развивается его поисковик билетов Flytourist, и о том, как нашёлся инвестор для нового проекта — сервиса Avilita.

Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимость
Менеджмент
Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимостьЧеловек, лишённый каких-то физических возможностей, компенсирует это иными дарованиями — твёрдый факт. Но история Кроу не об этом, а о бизнесе как борьбе с навязанными природой обстоятельствами.
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Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимость
Менеджмент

Билет до Бали: Александр Кроу, его сервис Flytourist и война за независимость Человек, лишённый каких-то физических возможностей, компенсирует это иными дарованиями — твёрдый факт. Но история Кроу не об этом, а о бизнесе как борьбе с навязанными природой обстоятельствами.