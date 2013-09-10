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На Невском проспекте откроется флагманский магазин Footbox

На открытии 30 марта пройдет презентация перевыпуска модели кроссовок DC Shoes — Kalis S.

На Невском проспекте откроется флагманский магазин Footbox
На открытии 30 марта пройдет презентация перевыпуска модели кроссовок DC Shoes — Kalis S.

Новости магазинов: Footbox, H&M, Babochka и Millionnaya 10
Новости магазинов: Footbox, H&M, Babochka и Millionnaya 10 Джинсы A.P.C. в Millionnaya 10, бельё David Beckham в H&M, коллекционные Saucony в Footbox и другие предложения — в рубрике «Новости магазинов».
Новости магазинов: Footbox, H&M, Babochka и Millionnaya 10

Новости магазинов: Footbox, H&M, Babochka и Millionnaya 10
Джинсы A.P.C. в Millionnaya 10, бельё David Beckham в H&M, коллекционные Saucony в Footbox и другие предложения — в рубрике «Новости магазинов».

В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок

В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.

В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок
В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.