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В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1 С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1

В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.