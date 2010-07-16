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Ситуация
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.
Ситуация
В выходные по Москве будут ездить болиды Формулы-1
С семнадцатого по девятнадцатое июля движение в центре Москвы будет ограничено в связи с показательными заездами болидов Формулы-1.