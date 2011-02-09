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Люди в городе
Креативная экономика для местного сообщества
Приглашаем вас на форум «Креативная экономика для местного сообщества», который мы проводим совместно с агнеством Creative industries в рамках проектов Creative Cities и Creative Economy
Люди в городе
Креативная экономика для местного сообщества
Приглашаем вас на форум «Креативная экономика для местного сообщества», который мы проводим совместно с агнеством Creative industries в рамках проектов Creative Cities и Creative Economy
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Подписаться