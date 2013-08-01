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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Менеджмент
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузамиСтуденты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Менеджмент

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.

Как поживаете: Три героя H&F о развитии своего бизнеса
Сделал сам
Как поживаете: Три героя H&F о развитии своего бизнесаМы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.
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Как поживаете: Три героя H&F о развитии своего бизнеса
Сделал сам

Как поживаете: Три героя H&F о развитии своего бизнеса Мы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.