Работа над ошибками: Гид по «Фотошопу» для чиновников Исчезающие детали, эффект левитации и неаккуратное копирование — The Village собрал самые распространённые ошибки чиновников в «Фотошопе» и создал краткую инструкцию, как не нарваться на скандал.