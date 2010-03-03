Постскриптум: Снег в Москве убирают «Фотошопом» The Village вспоминает самую яркую городскую новость недели в жанре комикса. На этот раз — история о чистке снега «Фотошопом».
Итоги недели: Парковка на тротуарах, новый Leform и парк от «Русского стандарта»
Парк от «Русского стандарта» в Ново-Переделкине, открытие нового магазина Leform, скандал в Орехове-Борисове — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Работа над ошибками: Гид по «Фотошопу» для чиновников Исчезающие детали, эффект левитации и неаккуратное копирование — The Village собрал самые распространённые ошибки чиновников в «Фотошопе» и создал краткую инструкцию, как не нарваться на скандал.
Работа над ошибками: Гид по «Фотошопу» для чиновников Исчезающие детали, эффект левитации и неаккуратное копирование — The Village собрал самые распространённые ошибки чиновников в «Фотошопе» и создал краткую инструкцию, как не нарваться на скандал.
Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!