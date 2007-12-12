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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах
Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах По случайно брошенным фразам можно понять, насколько человек уверен в себе. H&F выбрал слова, которые не стоит использовать в деловом разговоре.
Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах

Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах
По случайно брошенным фразам можно понять, насколько человек уверен в себе. H&F выбрал слова, которые не стоит использовать в деловом разговоре.

Словарь 2007 года от Большого Города
Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».
Словарь 2007 года от Большого Города

Словарь 2007 года от Большого Города
Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».