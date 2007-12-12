Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах По случайно брошенным фразам можно понять, насколько человек уверен в себе. H&F выбрал слова, которые не стоит использовать в деловом разговоре.
Что ты несёшь: Какие слова не стоит употреблять на переговорах По случайно брошенным фразам можно понять, насколько человек уверен в себе. H&F выбрал слова, которые не стоит использовать в деловом разговоре.
Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год «Словарем» новых выражений и модных слов, появившихся и плотно использовавшихся в прошлом году. Свежий номер БГ содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».