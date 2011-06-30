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Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.

Маркетология: 8 ярмарок выходного дня
The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.