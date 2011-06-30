17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
В городе
Маркетология: 8 ярмарок выходного дня
The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.
В городе
Маркетология: 8 ярмарок выходного дня
The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться