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Не так сели: От чего зависит размер вещей
Не так сели: От чего зависит размер вещей The Village выяснил, занижают ли марки фактические размеры своих вещей и если нет, то почему всем кажется, что так происходит.
Не так сели: От чего зависит размер вещей

Не так сели: От чего зависит размер вещей
The Village выяснил, занижают ли марки фактические размеры своих вещей и если нет, то почему всем кажется, что так происходит.