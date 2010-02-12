Новый Формат вечеринок в клубе В-52 Сенсационное событие - Самая громкая вечеринка г.Томска теперь переехала в Москву, в самый ее центр на Новый Арбат в клуб "В-52"! Party Like A RockStar - это Funk, RnB, Soul, Hip-Hop! Отличная атмосфера, свои люди, лучшая музыка. все это каждый четверг в клубе "В-52"! За атмосферу отвечают: Chest (гр.За Полк) & MC SinkoFF! DJ Dionis и DJ VELL всю ночь будут радовать поклонников...