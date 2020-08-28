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28 августа 2020

Из аптек пропал жизненно важный препарат фуросемид. Минпромторг считает его производство нерентабельным