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Ситуация
Саммит G20 в снимках InstagramУлыбчивые индусы, вышколенные полицейские, тонны еды и гольф в перерыве — The Village собрал инстаграммы участников саммита «Большой двадцатки» в Петербурге.
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Ситуация

Саммит G20 в снимках Instagram Улыбчивые индусы, вышколенные полицейские, тонны еды и гольф в перерыве — The Village собрал инстаграммы участников саммита «Большой двадцатки» в Петербурге.