В «Победе» пройдёт аукцион в поддержку Дениса Синякова
В Москве состоится аукцион документальной фотографии, все средства с которого направят на издание книги фоторепортёра Дениса Синякова.
Гости столицы: фотограф Томас Дворжак Военный фотограф Томас Дворжак рассказал The Village о том, как он поехал на Кавказ, зачем репортеру диафрагма и почему войну можно снимать на iPhone.
Гости столицы: фотограф Томас Дворжак Военный фотограф Томас Дворжак рассказал The Village о том, как он поехал на Кавказ, зачем репортеру диафрагма и почему войну можно снимать на iPhone.
Лекция: Ирина Меглинская У нас на выставке Ястребовой играла группа Tesla Boy, я думала разнесут всю галерею, у меня же такое респектабельное место