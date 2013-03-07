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Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему миру
Эксперимент
Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему мируБратья-близнецы из Сибири решили запустить производство бабочек Twins Bow Ties. Но не простых, а деревянных. Интерес к ним есть. Смогут ли предприниматели масштабировать бизнес?
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Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему миру
Эксперимент

Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему миру Братья-близнецы из Сибири решили запустить производство бабочек Twins Bow Ties. Но не простых, а деревянных. Интерес к ним есть. Смогут ли предприниматели масштабировать бизнес?

Chehov: Как производство галстуков превращается в ателье
Свое место
Chehov: Как производство галстуков превращается в ательеГеоргий Склезнёв начал производить аксессуары для мужчин в 2012 году и вскоре накопил 500 000 рублей, их он решил вложить в создание полноценного мужского ателье.
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Chehov: Как производство галстуков превращается в ателье
Свое место

Chehov: Как производство галстуков превращается в ателье Георгий Склезнёв начал производить аксессуары для мужчин в 2012 году и вскоре накопил 500 000 рублей, их он решил вложить в создание полноценного мужского ателье.

Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуары
Свое место
Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуарыКогда Дмитрий Шалаев не находит чего-то в Москве, он привозит эту вещь из-за границы или делает её сам. Так прошлым летом он начал производить бабочки. Несмотря на множество конкурентов, спрос есть.
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Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуары
Свое место

Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуары Когда Дмитрий Шалаев не находит чего-то в Москве, он привозит эту вещь из-за границы или делает её сам. Так прошлым летом он начал производить бабочки. Несмотря на множество конкурентов, спрос есть.