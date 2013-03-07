Эксперимент
Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему мируБратья-близнецы из Сибири решили запустить производство бабочек Twins Bow Ties. Но не простых, а деревянных. Интерес к ним есть. Смогут ли предприниматели масштабировать бизнес?
Эксперимент
Twins Bow Ties: Как продавать деревянные бабочки по всему миру Братья-близнецы из Сибири решили запустить производство бабочек Twins Bow Ties. Но не простых, а деревянных. Интерес к ним есть. Смогут ли предприниматели масштабировать бизнес?
Свое место
Chehov: Как производство галстуков превращается в ательеГеоргий Склезнёв начал производить аксессуары для мужчин в 2012 году и вскоре накопил 500 000 рублей, их он решил вложить в создание полноценного мужского ателье.
Свое место
Chehov: Как производство галстуков превращается в ателье Георгий Склезнёв начал производить аксессуары для мужчин в 2012 году и вскоре накопил 500 000 рублей, их он решил вложить в создание полноценного мужского ателье.
Свое место
Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуарыКогда Дмитрий Шалаев не находит чего-то в Москве, он привозит эту вещь из-за границы или делает её сам. Так прошлым летом он начал производить бабочки. Несмотря на множество конкурентов, спрос есть.
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