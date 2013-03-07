Эффект бабочки: Как одиннадцатиклассник стал шить мужские аксессуары Когда Дмитрий Шалаев не находит чего-то в Москве, он привозит эту вещь из-за границы или делает её сам. Так прошлым летом он начал производить бабочки. Несмотря на множество конкурентов, спрос есть.