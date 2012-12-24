8 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Менеджмент
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.
Менеджмент
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.
Подпишитесь на рассылку
Подписаться