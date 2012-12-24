8 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.
Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование

Переломный момент. Сергей Дмитриев (GameChangers): Из Siemens — в IT-образование
С четвёртого курса Сергей Дмитриев работал программистом в Siemens, но несколько лет назад начал делать образовательные программы для студентов в сфере IT.