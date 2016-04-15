Работу перехватывающих парковок у метро продлят до часа ночи
В настоящее время городские перехватывающие парковки работают с 06:00 до 21:30
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы
Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла
Новинка пока что используется в тестовом режиме
В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси
Нововведения должны заработать до конца 2017 года
В метро изменится график работы в субботу
График рабочего дня в субботу уже ввели на Кольцевой линии метро