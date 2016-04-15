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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Работу перехватывающих парковок у метро продлят до часа ночи

В настоящее время городские перехватывающие парковки работают с 06:00 до 21:30

Работу перехватывающих парковок у метро продлят до часа ночи

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы

Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК

На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы

В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла

Новинка пока что используется в тестовом режиме

В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла

В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси

Нововведения должны заработать до конца 2017 года

В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси

В метро изменится график работы в субботу

График рабочего дня в субботу уже ввели на Кольцевой линии метро

В метро изменится график работы в субботу