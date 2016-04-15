Работу перехватывающих парковок у метро продлят до часа ночи
В настоящее время городские перехватывающие парковки работают с 06:00 до 21:30
Работу перехватывающих парковок у метро продлят до часа ночи В настоящее время городские перехватывающие парковки работают с 06:00 до 21:30
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы
Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
На Московском центральном кольце организуют экскурсионные рейсы Во время рейсов пассажирам расскажут про достопримечательности вокруг МЦК
В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла
Новинка пока что используется в тестовом режиме
В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла Новинка пока что используется в тестовом режиме
В метро появятся сиденья с зарядками и терминалы для вызова такси
Нововведения должны заработать до конца 2017 года