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Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
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