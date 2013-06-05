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Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга

Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.