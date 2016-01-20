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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты

Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями

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Новости ресторанов

В баре «Духless» появились гастросеты Всего для гостей подготовили пять сетов с едой и коктейлями