Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян
Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию
Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»
Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца
Наказание последовало за выезд на встречную полосу