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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

Ранее прокурор просил суд лишить Багдасарян прав, так как у нее обнаружили эпилепсию

Суд навсегда лишил водительских прав участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца

Наказание последовало за выезд на встречную полосу

Участника гонки на Geländewagen лишили прав на четыре месяца