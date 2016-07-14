Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ
Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов
Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»
Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу
В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»
Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела
Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen
Некоторых руководителей понизят в должностях