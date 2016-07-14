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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Кроме того, у девушки нашли 55 неоплаченных штрафов

Участница гонок на «Гелендвагене» арестована за уклонение от обязательных работ

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

Ранее двух участников гонок приговорили к исправительным работам и штрафу

Прокуратура обжаловала приговор участникам гонки на «Гелендвагене»

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Ранее Шамсуаров написал, что с него требовали 500 тысяч долларов в обмен на закрытие дела

В МВД проверят информацию о вымогательстве у осужденного за гонки на «Гелендвагене»

Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen

Некоторых руководителей понизят в должностях

Руководителей Академии ФСБ уволят после автопробега на Geländewagen